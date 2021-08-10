Евросоюз: «Талибан» взял под контроль 65% территории Афганистана

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Боевики движения в настоящее время контролируют 65% территории Афганистана, сообщил Reuters и AFP источник в Евросоюзе.

По его словам, возможности афганских правительственных сил существенно ослаблены в связи с выводом из страны американских войск.

По информации Al Jazeera, талибы захватили столицы восьми из 34 провинций Афганистана меньше чем за неделю. Первая столица, город Зарандж, была захвачена 6 августа.

Власти США договорились с талибами о выводе войск из Афганистана в прошлом году. Завершить вывод планируется к 11 сентября нынешнего года. Американцы находятся в стране 20 лет.

На фоне вывода американских войск «Талибан» начал наступление на позиции правительственных сил. В конце июля движение заявляло, что контролирует 90% границы Афганистана.

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