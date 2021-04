Байден решил вывести все войска из Афганистана к 11 сентября. Трамп обещал «Талибану», что США сделают это до 1 мая

США выведут все войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Об этом сообщают The Washington Post, The New York Times и CNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что официально президент Джо Байден объявит об этом днем 14 апреля.

Соглашение с «Талибаном» о выводе войск США заключили при президенте Дональде Трампе в феврале 2020 года. Договоренности предполагали, что войска будут выведены к 1 мая 2021 года. «Талибан» заявлял, что прекратит соблюдать перемирие в случае, если американские войска останутся в стране после этой даты.

Американские войска находятся в Афганистане с 2001 года. Сейчас их количество составляет около двух с половиной тысяч человек.

11 сентября исполнится 20 лет со дня теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Он стал поводом для начала войны.