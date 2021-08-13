«Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени». Навальный — о новом уголовном деле
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Алексей Навальный, находящийся в колонии, прокомментировал предъявление ему обвинения по новому уголовному делу — о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
В посте, размещенном в фейсбуке Навального, говорится, что в колонию приезжал следователь и вручил обвинение. «Я несколько раз перечитывал, в перерывах тряся головой и протирая глаза», — сообщает Навальный.
Он напоминает, что уголовное дело связано с созданием ФБК в 2011 году, а экстремистской организацией фонд признали лишь в 2021 году.
«Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени», — сообщает Навальный, указывая, что преступление по данной статье УК может быть только умышленным.
Ну что же, хорошо хоть следователи путинского СК пока не догадались, что я еще и в более раннюю точку времени заглядывал. Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, паззл моего гениального замысла скоро сложится, и вы все поймете. Один только серьезный прокол я допустил, о чем сейчас очень жалею: когда мотался назад в 2011-й регистрировать ФБК, надо было биткоинов купить.
Новое уголовное дело, по которому обвиняется Навальный, было заведено в феврале 2021 года, но известно о нем стало только в конце апреля. По части 2 статьи 239 УК РФ Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Обвиняемыми по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, также проходят соратники Навального Иван Жданов и Леонид Волков.