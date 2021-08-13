ВВП России вырос впервые с начала пандемии
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ВВП России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.
Значительный рост ВВП объясняется низкой базой 2020 года: тогда во втором квартале экономика упала на 7,8%, пишет «Интерфакс»,
В последний раз экономика России демонстрировала рост год назад — в первом квартале 2020 года ВВП вырос на 1,4%. После этого он снижался на протяжении четырех кварталов.
За 2020 год ВВП России снизился на 3,1%, что стало максимальным падением за 11 лет.
В 2021 года, как ожидает Минэкономразвития, экономика России вырастет на 3,8%. МВФ прогнозирует рост российской экономики на 4,4% по итогам года, Центробанк — на 4-4,5%.