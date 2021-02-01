Росстат: ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Это максимальное падение за 11 лет

ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Такую оценку привел Росстат.

Ведомство отмечает, что основными причинами падения стали ограничительные меры из-за коронавируса и снижение мировых цен на энергоресурсы.

Наибольшее падение было зафиксировано в гостиничном и ресторанном бизнесе (-24,1%), а также в транспортной (-10,3%) и культурно-спортивной (-11,4%) отраслях.

Наибольший рост показали сферы финансов и страхования (+7,9%).

Падение ВВП по итогам года в России фиксируется третий раз в XXI веке. В 2009 году на фоне экономического кризиса ВВП упал на 7,8%, в 2015-м на фоне санкций и резкого падения цен на нефть ВВП снизился на 2,3%.

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