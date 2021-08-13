Власти Москвы опубликовали данные о смертности в июле. Рост составил 60% год к году

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В июле, по данным департамента здравоохранения Москвы, в городе умерли 17 237 человек — на 6464 больше, чем в июле 2020 года. Ковид был основной или сопутствующей причиной смерти в 6583 случаях.

Прирост смертности Депздрав Москвы связывает «с распространением нового штамма коронавируса и аномально жаркой погодой». Жара, говорится в сообщении, негативно повлияла на тяжесть заболевания коронавирусом и привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В Москве рост заболеваемости коронавирусом начался в первых числах июня. В городе были введены ограничения, включая доступ в заведения общепита по QR-кодам, и обязательную удаленную работу для 30% сотрудников. QR-коды были отменены в середине июля, требование об удаленной работе — 13 августа.

Росстат ранее опубликовал данные о смертности в России в июне. По данным этого ведомства в июне в Москве был зафиксирован максимальный прирост смертности с начала пандемии — тогда умерли 16 406 человек, на 7138 человек больше, чем в допандемийном июне 2019 года.

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