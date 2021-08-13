Власти Ливии выдали ордер на арест сына Муаммара Каддафи из-за связи с ЧВК «Вагнер»

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Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

По информации «Би-би-си», ордер был выдан 5 августа из-за предполагаемой связи Сейфа аль-Ислама с наемниками российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом же пишет The Libya Observer.

Ранее источники «Би-би-си» и Bloomberg сообщали, что Россия хочет видеть Сейфа аль-Ислама правителем Ливии. По данным Bloomberg, Россия склоняет к союзу с ним фельдмаршала Халифу Хафтара, на стороне которого, как считается, воюют бойцы ЧВК «Вагнер»

Сейф аль-Ислам Каддафи — единственный член семьи Муаммара Каддафи, кто избежал казни и остался в Ливии после того, как в 2011 году в стране начались протесты и гражданская война, а сам Муаммар Каддафи был убит повстанцами.

Сейфа аль-Ислама повстанцы захватили в плен, но освободили шесть лет спустя. Пока он находился в заключении, суд в Триполи заочно приговорил его к смертной казни за убийства протестующих в 2011 году.

В июле 2021 года Сейф аль-Ислам дал интервью The New York Times, в котором заявил, что планирует вернуться в политику.

После свержения Муаммара Каддафи в Ливии продолжается гражданская война. Триполи и запад страны находятся под контролем Правительства национального единства (ПНС), поддерживаемого ООН, а восток — под контролем армии фельдмаршала Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия.

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