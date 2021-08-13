Сына Сергея Фургала не допустили до выборов в Госдуму
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, не зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы, сообщает Znak.com.
Краевой избирком, рассказал Фургал-младший изданию, забраковал 2864 подписи из 16 тысяч, которые он предоставил как самовыдвиженец. По словам Фургала, «по объективным причинам» недействительными признали только 255 подписей, остальные — «по надуманным». Брак составил около 18% при допустимых 5%.
«Я считаю, что это политическое решение. Мы сейчас с командой обсудим, что делать. Буду обжаловать и бороться», — заявил Антон Фургал.
Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал был арестован в июле 2020 года. Вскоре после ареста президент России Владимир Путин уволил Фургала с губернаторской должности.
Фургала обвиняют в организации убийств бизнесменов а в 2004-2005 годах. Вину он не признает.
В Хабаровске после ареста Фургала проходили массовые акции в его поддержку.