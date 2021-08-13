Сына Сергея Фургала не допустили до выборов в Госдуму

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Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, не зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы, сообщает Znak.com.

Краевой избирком, рассказал Фургал-младший изданию, забраковал 2864 подписи из 16 тысяч, которые он предоставил как самовыдвиженец. По словам Фургала, «по объективным причинам» недействительными признали только 255 подписей, остальные — «по надуманным». Брак составил около 18% при допустимых 5%.

«Я считаю, что это политическое решение. Мы сейчас с командой обсудим, что делать. Буду обжаловать и бороться», — заявил Антон Фургал.

Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал был арестован в июле 2020 года. Вскоре после ареста президент России Владимир Путин уволил Фургала с губернаторской должности.

Фургала обвиняют в организации убийств бизнесменов а в 2004-2005 годах. Вину он не признает.

В Хабаровске после ареста Фургала проходили массовые акции в его поддержку.

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