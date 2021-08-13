МакSим выписали из больницы, где она провела два месяца. Певица продолжит лечение дома

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Певицу Марину Максимову (МакSим) выписали из больницы. Об этом сообщила в инстаграме ее директор Маргарита Соколова.

Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться.

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сказала РБК, что певица все еще ослаблена: «Она ходит с трудом, у нее сильные головокружения».

МакSим около двух месяцев находилась в больнице, полтора из них она провела в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких.

3 августа стало известно, что МакSим отключили от аппарата ИВЛ и окончательно вывели из искусственной комы. 9 августа певицу перевели из реанимации в обычную палату.

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