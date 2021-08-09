«Я не могла поверить, что пролежала в коме больше месяца». Певица МакSим выздоравливает! Вот что она сама написала об этом

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Певица Марина Абросимова (МакSим), которая несколько недель находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, опубликовала в инстаграме первую запись после того, как ее вывели из искусственной комы.

Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит ❤️ Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! ❤️ Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света.

Артистка рассказала, что 9 августа ее собираются перевести из реанимации в обычную больничную палату. «Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала, два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца», — рассказала она.

Певица добавила, что, по-прежнему чувствует слабость, а при попытках ходить у нее сильно кружится голова. МакSим надеется, что скоро окажется дома, «чтобы обнять свою семью».

Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу.

11 июня певица Марина Абросимова почувствовала первые симптомы недомогания, у нее несколько дней держалась высокая температура. Она сдала несколько тестов на коронавирус, они дали отрицательный результат. 15 июня артистка сообщила, что находится в больнице с сильным поражением легких. У нее диагностировали пневмонию, а 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. В начале августа представители певицы сообщили, что МакSим отключили от аппарата ИВЛ и она начала дышать самостоятельно.

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