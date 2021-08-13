«Коммерсант»: «Яндекс» отказался от покупки «Азбуки вкуса»

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Интернет-компания «Яндекс» вышла из переговоров по приобретению продуктовой сети «Азбука вкуса», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке розничной торговли и в электронной коммерции.

Один из собеседников газеты рассказал, что «Яндекс» интересовался покупкой сети в первую очередь для развития онлайн-торговли продуктами, но при изучении активов «компания не увидела нужной синергии с собственными сервисами». Также провалу сделки могла способствовать слишком завышенная оценка продаваемого актива, говорит другой источник издания.

О переговорах между «Яндексом» и «Азбукой вкуса» стало известно в июне. Ни тогда, ни сейчас представители двух компаний не комментировали эти сообщения. The Bell оценил стоимость продуктовой сети в сумму около 20 миллиардов рублей без учета долга, составляющего 10,9 миллиарда рублей.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что, несмотря на неудачные переговоры с «Яндексом», владельцы «Азбуки вкуса» по-прежнему рассматривают продажу бизнеса. По их данным, потенциальными покупателями могут выступить «Магнит» или X5 Group.

«Азбука Вкуса» — один из ключевых партнеров «Яндекс.Лавки». Сервис уже несколько месяцев занимается доставкой готовой еды из этой сети супермаркетов. Кроме того, «Азбука вкуса» недавно объявила, что отдает эксклюзивное право на доставку продуктов сервисам «Яндекса».

Один из крупнейших акционеров «Азбуки вкуса» — Роман Абрамович, который с недавних пор является и миноритарным акционером «Яндекса».

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