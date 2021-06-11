The Bell: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса»

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Компания «Яндекс», как стало известно The Bell, ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса». Смысл сделки — в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка», пишет издание, ссылаясь на несколько источников на рынке.

«Яндекс.Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором у «Азбуки вкуса» сильные позиции на рынке. За счет сделки сервис доставки сможет быстро нарастить это направление. Кроме того, такая сделка поможет снизить закупочные цены для «Яндекс.Лавки» за счет объединения закупок с крупным ритейлером, сообщает The Bell.

В «Яндексе» заявили, что компания не комментирует слухи. Представители «Азбуки Вкуса» и ее крупнейших акционеров также отказались от комментариев.

По оценке The Bell, стоимость «Азбуки вкуса» около 20 миллиардов рублей без учета долга, составляющего 10,9 миллиарда рублей.

Один из крупнейших акционеров «Азбуки вкуса» — Роман Абрамович, который с недавних пор является и миноритарным акционером «Яндекса».

«Азбука Вкуса» — один из ключевых партнеров «Яндекс.Лавки». Сервис уже несколько месяцев занимается доставкой готовой еды из этой сети супермаркетов. Кроме того, «Азбука вкуса» недавно объявила, что отдает эксклюзивное право на доставку продуктов сервисам «Яндекса».

«Яндекс.Лавка» вышла на рынок два года назад. Проектом руководит бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик.

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