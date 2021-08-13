Депутату, застрелившему жителя поселка на Камчатке, предъявили обвинение в умышленном убийстве. Он находится под домашним арестом
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Следственный комитет предъявил обвинение в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) депутату краевого парламента Камчатки Игорю Редькину. Об этом сообщает сайт ведомства.
В СК подчеркнули, что сейчас установление обстоятельств дела продолжается, и следствие в том числе проверяет версию самого депутата о том, что убийство было совершено по неосторожности.
Редькин с 11 августа находится под домашним арестом.
Редькин застрелил 30-летнего местного жителя в поселке Озерновский 2 августа. По словам депутата, он принял мужчину за медведя и «решил его отпугнуть», чтобы защитить жителей поселка. При этом местные СМИ писали, что в вечер убийства Редькин «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва ездил по поселку и стрелял из карабина с прицелом».
Статья об умышленном убийстве предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Статья об убийстве по неосторожности — на срок до двух лет.
Игорь Редькин является одним из самых богатых региональных депутатов России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.