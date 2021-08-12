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Бывшая координатор псковского отделения «Открытой России» Лия Милушкина получила 10 с половиной лет колонии общего режима по делу о наркотиках с отсрочкой наказания до 2024 года. Об этом пишет «Псковская губерния».

Ее мужа, активиста Артема Милушкина, который проходит по этому же делу, приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Он сломал скамейку в клетке, находящейся в зале суда, после того, как ему огласили приговор.

Лия Милушкина и ее супруг Артем были задержаны в январе 2019 года. Их обвинили в сбыте наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК). Артема Милушкина также обвинили в организации поджогов.

Супруги Милушкины не признали вину. Они назвали дело политически мотивированным. Артем Милушкин утверждал, что в ноябре 2018 года полицейские угрожали подбросить ему наркотики.

Прокуратура запрашивала для Лии Милушкиной 12 лет колонии общего режима, для Артема — 16 лет колонии строгого режима.

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