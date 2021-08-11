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Компания Samsung показала два новых телефона — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Трансляция велась на сайте компании и в соцсетях Samsung, в том числе на канале в ютьюбе (с переводом на русский).

Samsung показала Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 Meduza

Galaxy Z Fold3 — флагманский телефон с раскладывающимся гибким экраном, подэкранной фронтальной камерой и поддержкой стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro.

Galaxy Z Flip3 — телефон-раскладушка с гибким экраном. И у Fold3, и у Flip3 экраны с влагозащитой и повышенной износостойкостью. Samsung обещает, что такие экраны выдержат 200 тысяч циклов складывания-раскладывания.

Объем аккумулятора Galaxy Z Fold3 составил 4400 мАч, Z Flip3 — 3300 мАч. Заявлена быстрая и беспроводная зарядки.

Предзаказы на новые телефоны Samsung начнет принимать уже 11 августа, а в продажу они поступят 10 сентября, пишет РИА Новости.

Galaxy Z Fold3 5G будет доступен в России по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и 169 990 рублей за версию 512 ГБ. Galaxy Z Flip3 будет стоит от 89 990 рублей за версию 128 ГБ до 94 990 рублей за версию 256 ГБ.

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