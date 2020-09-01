Samsung представил гибкий телефон Galaxy Z Fold2. Он стоит 180 тысяч рублей

Samsung

Компания Samsung 1 сентября представила свой новый телефон Galaxy Z Fold2 со складывающимся экраном. Второе поколение Galaxy Z Fold получило основной дисплей диагональю 7,6 дюйма и внешний на 6,2 дюйма, с помощью которого можно пользоваться телефоном, не раскрывая его на всю ширину.

Внешний дисплей занимает почти всю половину корпуса, что отличает новый телефон от первого поколения, где внешний экран скорее подходил для чтения уведомлений, а не полноценного использования. В Samsung отметили, что основной экран выполнен из ультратонкого стекла, а технология скрытого шарнира, использованная в устройстве, позволяет фиксировать телефон под любым углом.

У Galaxy Z Fold2 пять камер: две 10-мегапиксельных селфи-камеры на внешнем и внутреннем дисплеях, а также основная 12-мегапиксельная тройная камера с двумя широкоугольными объективами и одним телеобъективом с двукратным оптическим или 10-кратным гибридным зумом.

Телефон получил процессор Snapdragon 865+, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, модуль 5G, аккумулятор емкостью 4500 мАч, которого, по заявлению производителя, хватит для работы в течение дня. Как отмечает в своем обзоре TechRadar, Fold2 немного тяжелее телефона первого поколения, но благодаря своему весу лучше держится в руке.

Продажи Samsung Galaxy Z Fold2 начнутся в России 18 сентября по цене 179 990 рублей. Предзаказы на телефон принимают с 1 сентября.

Александр Бакланов