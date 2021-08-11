Чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина приговорили к 2,5 годам колонии в Беларуси. Его выдали из Москвы в Минск вопреки запрету ЕСПЧ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Суд белорусского города Молодечно приговорил к 2,5 года колонии общего режима кикбоксера Алексея Кудина, признанного виновным в сопротивлении милиции на акции протеста, сообщает «Весна».

Прокуратура запрашивала для спортсмена 3,5 года лишения свободы.

Алексея Кудина обвиняли в том, что 10 августа 2020 года на акции в Молодечно против итогов президентских выборов в Беларуси он ударил двух сотрудников милиции. Спортсмен заявил, что сделал это для самообороны. После возбуждения уголовного дела он был отправлен под домашний арест, но затем уехал в Россию.

Кудина задержали в Москве в январе 2021 года по запросу Минска. 21 июля ЕСПЧ постановил, что его нельзя экстрадировать в Беларусь из-за угрозы преследования и пыток. Несмотря на решение ЕСПЧ российский суд в тот же день признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции, и спортсмена выдали белорусским властям. Вскоре белорусский госканал ОНТ опубликовал видео, на котором Кудин приносит извинения пострадавшим сотрудникам правоохранительных органов и говорит, что полностью возместил им ущерб.

Алексей Кудин является многократным чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег