Белорусское ТВ показало видео со спортсменом Алексеем Кудиным, которого Россия выдала Беларуси вопреки запрету ЕСПЧ. Он заявил о поддержке Лукашенко

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Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал в телеграме видео с чемпионом мира по тайскому боксу Алексея Кудина, которого Россия недавно экстрадировала в Беларусь.

Кудин заявил, что он «жив-здоров» и находится в СИЗО № 1 Минска. Он добавил, что поддерживает действующую белорусскую власть и не поддерживает белорусские оппозиционные силы, «которые пытаются разрушить мою страну и хотят навести некую смуту в моей стране».

Та ситуация, которая случилась [в августе 2020 года], за эту ситуацию я понесу наказание, которое должно быть, и я готов искупить свою вину. <…> Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий. Я возместил им ущерб в полном объеме. <…> Также я планирую попросить о помиловании Александра Григорьевича Лукашенко…

В Беларуси Кудина обвиняют в том, что он применил силу в отношении сотрудника милиции на одной из акций протеста в августе 2020 года. Спортсмена задержали в Москве в январе 2021 года по запросу Беларуси. 21 июля ЕСПЧ постановил, что его нельзя экстрадировать в Беларусь из-за угрозы преследования и пыток. Однако уже 22 июля стало известно, что Кудина отправили в Минск.

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