Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина. ЕСПЧ запретил экстрадицию спортсмена

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Россия экстрадировала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, которого обвиняют в участии в акциях протеста против Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Марию Красикову, сотрудничающую с фондом « ». Также о выдаче Кудина написал белорусский Фонд спортивной солидарности в своем телеграм-канале.

Кудин экстрадирован в Беларусь несмотря на то, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил обеспечительные меры и запретил его выдачу. Красикова заявила, что у нее пока нет подтверждения экстрадиции Кудина. Но, если информация о выдаче подтвердится, защита спортсмена расценит это как «похищение» и будет требовать привлечения к ответственности виновных, подчеркнула она.

Фонд спортивной солидарности, в свою очередь, сообщил, что Кудин находится в СИЗО № 1 в Минске.

В Беларуси на Кудина заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции или иному лицу, охраняющему общественный порядок. Его обвиняют в том, что на одной из акций в августе 2020 года он применил силу в отношении сотрудника милиции. При этом защита утверждает, что при задержании Кудин был «жестоко избит».

Кудина, которому грозит до пяти лет лишения свободы, задержали в Москве в январе 2021 года по запросу Беларуси. 21 июля ЕСПЧ постановил, что его нельзя экстрадировать в Беларусь из-за угрозы преследования и пыток. Несмотря на решение ЕСПЧ суд в России в тот же день признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции.

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