Задержан главврач владикавказской больницы, где погибли 11 пациентов

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Во Владикавказе задержан главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, где из-за сбоя в работе кислородной системы погибли пациенты. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Имя подозреваемого в сообщении СК не указано. На сайте больницы говорится, что ее главный врач — Владимир Плиев. СК намерен просить суд об аресте подозреваемого.

Первоначально сообщалось, что во владикавказской больнице погибли девять пациентов. 10 августа стало известно, что умерли 11 человек. При этом власти Северной Осетии заявили, что смерть двух пациентов не связана с аварией.

В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе 9 августа произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение. В результате погибли пациенты с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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