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Бывшего премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате в особо крупном размере

Источник: Следственный комитет России

В Северной Осетии задержали бывшего премьер-министра республики Сергея Такоева по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет. 

Вместе с Такоевым задержаны бывший министр туризма Алан Диамбеков и генеральный директор коммерческой фирмы Аида Габараева. 

В какой именно растрате подозревают чиновников, не уточняется. 

Сергей Такоев занимал пост главы правительства Северной Осетии с 2012 по 2015 год.

В 2006 году Такоева уже обвиняли в растрате: по версии прокуратуры, он потратил на футбольный клуб «Алания», президентом которого являлся, деньги, предназначенные для охраны административной границы с Ингушетией. Такоев был полностью оправдан судом.

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