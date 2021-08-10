Бывшего премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате в особо крупном размере

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В Северной Осетии задержали бывшего премьер-министра республики Сергея Такоева по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.

Вместе с Такоевым задержаны бывший министр туризма Алан Диамбеков и генеральный директор коммерческой фирмы Аида Габараева.

В какой именно растрате подозревают чиновников, не уточняется.

Сергей Такоев занимал пост главы правительства Северной Осетии с 2012 по 2015 год.

В 2006 году Такоева уже обвиняли в растрате: по версии прокуратуры, он потратил на футбольный клуб «Алания», президентом которого являлся, деньги, предназначенные для охраны административной границы с Ингушетией. Такоев был полностью оправдан судом.

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