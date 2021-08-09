Учителей с 2022 года обяжут общаться с родителями и учениками только через российские мессенджеры

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Правительство рассчитывает перевести преподавателей школ и вузов на российские мессенджеры, электронную почту и видеосервисы к 2022 году. Об этом пишет «Коммерсант».

Указанные сроки содержатся в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», с которым ознакомилось издание. Эту инициативу уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию.

В соответствии с планом, Минцифры уже к концу 2021 года подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на государственную платформу «поддержки рабочих коммуникаций», которая будет включать в себя почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи.

Министерство образования и Минпросвещения, в свою очередь, к февралю 2022 года разработают рекомендации для преподавателей, по которым они смогут общаться с родителями, студентами и школьниками только через отечественные сервисы.

Идея перевода госслужащих и бюджетников на российские сервисы связи впервые была озвучена в конце 2020 года — после того, как Microsoft отказалась поставлять софт в МГТУ имени Баумана. Компания объясняла это санкционными запретами США, заявляя, что не имеет права сотрудничать с вузом, который готовит специалистов для оборонной отрасли.

В конце марта 2021 года дистрибьютор Zoom в России сообщил, что руководство компании запретило продавать корпоративные подписки российским госучреждениям и госкомпаниям. Через неделю в самом Zoom сообщили, что продолжат продавать подписки.

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