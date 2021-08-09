«Мы наконец нашли способ продолжить дело Тани». Друзья секс-просветительницы Татьяны Никоновой запустили новый проект в память о ней

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Друзья блогера Татьяны Никоновой, которая умерла в мае 2021 года, запустили в память о ней новый проект в области секс-просвещения. Об этом сообщается в телеграм-канале Татьяны Никоновой.

Проект представляет собой сообщество «Секспросвет 18+» на платформе «Яндекс.Кью». Оно было создано в июле 2021 года. На данный момент на него подписаны почти семь тысяч пользователей.

Сообщество создали подруга Никоновой, психотерапевт Екатерина Сигитова и бывший менеджер Никоновой Татьяна Дерябина. Сейчас они ищут людей, которые могли бы присоединиться к сообществу в качестве экспертов.

Мы наконец нашли способ продолжить дело Тани по секс-просвету. Долго думали, как это лучше сделать, ведь она была действительно незаменимой. И придумали: на место Тани должна придти не одна, а сотни. <…> Это будет новое место, а не Танины уже имеющиеся аккаунты и сайт. Их мы считаем правильным и этичным оставить нетронутыми, как архив материалов.

Татьяна Никонова была одной из самых известных в России фемактивисток и секс-просветительниц. С 2012 года она вела блог о сексе, телесности, гендере и феминизме, на который были подписаны более 25 тысяч пользователей в телеграме и более 250 тысяч — в инстаграме. Никонова умерла в мае 2021 года в возрасте 43 лет.

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