Умерла секс-блогер и фемактивистка Татьяна Никонова

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Умерла российская фемактивистка, журналистка и блогер Татьяна Никонова. Сообщение об этом появилось на ее сайте и в социальных сетях. Оно написано от имени ее коллег и друзей.

Страница Татьяны Никоновой в Facebook

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в сообщении.

Новость о смерти Татьяны Никоновой Wonderzine также подтвердила ее ассистентка.

Татьяне Никоновой было 43 года.

Татьяна Никонова в 2000-х годах создала сайт о знаменитостях Spletnik.ru. Позднее она продала его Полине Юмашевой — дочери Валентина Юмашева, зятя первого президента России Бориса Ельцина.

С 2012 года Никонова вела блог о сексе, телесности, гендере и феминизме. У нее было более 25 тысяч подписчиков в телеграме и более 250 тысяч подписчиков в инстаграме. Также Никонова была внештатным автором ряда российских СМИ.

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