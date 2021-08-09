Министерство образования рекомендовало вузам перевести на «удаленку» студентов, не привитых от коронавируса

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Министерство науки и высшего образования РФ утвердило рекомендации по организации обучения студентов вузов в условиях пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Министерство рекомендовало вузам:

перевести на удаленное обучение студентов без прививки от коронавируса и тех, кто имеет медицинский отвод от вакцинации;

обучать очно и свободно впускать в помещения вузов студентов, привитых от коронавируса или перенесших COVID-19 в последние шесть месяцев;

раздельно проводить экзамены для привитых и не привитых студентов;

организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебных заведений «при наличии соответствующей возможности».

8 августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил в эфире «Эха Москвы», что «требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет».

В июне-августе в 46 регионах России ввели обязательную вакцинацию определенных групп граждан, прежде всего, сотрудников сфер услуг, образования, медицины. В ряде регионов (Архангельская, Волгоградская области, Бурятия) обязательную вакцинацию ввели среди студентов.

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