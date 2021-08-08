В Беларуси из школьной программы исключили книги Солженицына, Набокова и Алексиевич

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Министерство образования Беларуси исключило произведения Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светланы Алексиевич из школьной программы по русской литературе для 11 классов. Это следует из учебной программы (.pdf), утвержденной 21 июня. Внимание на это обратил преподаватель Сергей Дубелевич из Минска.

В прошлом произведения Набокова и Солженицына входили в программу «Литература середины 1950-х — начала 1990-х годов». Их книги предлагалось изучать в разделе, посвященном диссидентской литературе. В программе, утвержденной в 2017 году и действовавшей в 2020 году, кроме Набокова и Солженицына в этом разделе упоминали Виктора Некрасова, в программе 2021 года — только Некрасова.

Прежняя программа предполагала, что на изучение рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» отведено три учебных часа, а в список книг для дополнительного чтения входил рассказ Солженицына «Матренин двор».

Обновление. Произведения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» вошли в список произведений для дополнительного чтения, следует из документа, опубликованного на Национальном образовательном портале. Внимание на это обратило Zerkalo.io.

Из программы «Русскоязычная литература Беларуси» исчезла книга Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Она входила в раздел «Проза. Человек и война» наравне с такими авторами как Николай Чергинец и Сергей Трахимёнок. В новой программе двое упомянутых авторов остались, а Алексиевич нет.

Светлана Алексиевич — лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. В августе 2020 года в Беларуси возбудили уголовное дело из-за создания президиума координационного совета белорусской оппозиции, в который входила Алексиевич. Писательница стала единственным членом президиума, который остался на свободе: остальных задержали, вынудили уехать или насильно вывезли из Беларуси. В сентябре Алексиевич уехала из Беларуси.

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