Умер украинский художник Александр Ройтбурд

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Советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер в возрасте 59 лет. Об этом представители музея сообщили в фейсбуке.

Александр Ройтбурд Andriy Makukha / Wikimedia Commons

Ройтбурд долгое время болел и, как пишет «Украинская правда», имел осложнения после коронавирусной инфекции, перенесенной весной.

Александр Ройтбурд родился и работал в Одессе. Был одним из основателей ассоциации «Новое искусство» в Одессе. Также возглавлял филиал галереи Марата Гельмана в Киеве.

Произведения Александра Ройтбурда находятся в собраниях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Третьяковской галереи в Москве и арт-центра современного искусства в Киеве. Персональные выставки Ройтбурда проходили в Украине, России и США.

В декабре 2017 года Ройтбурд стал директором Одесского художественного музея. Спустя год депутаты областного совета решили уволить его из музея, но художник оспорил это решение и остался на посту директора. В декабре 2020 года депутаты облсовета отменили свое решение об увольнении Ройтбурда.