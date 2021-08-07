Литва будет выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся покинуть страну

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти Литвы обещают заплатить по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть страну. Об этом заявила в эфире радио LRT глава департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Выплата, по ее словам, будет производиться наличными при посадке мигранта в самолет, вылетающий из Литвы.

300 евро, подчеркнула она, нелегальные мигранты получат лишь один раз, если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.

Литовские СМИ в конце июля опубликовали расследование, в котором говорилось, что за переход белорусско-литовской границы нелегальные мигранты платят посредникам от пяти до 15 тысяч долларов.

В Литве в последние несколько месяцев резко выросло число нелегальных мигрантов, проникающих в страну через границу с Беларусью, чтобы дальше отправиться в другие страны ЕС. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более четырех тысяч нелегальных мигрантов. Власти Литвы объявили режим ЧС и начали возведение на границе стены с колючей проволокой.

Литва обвинила власти Беларуси в том, что они не препятствуют нелегальному пересечению границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 августа поручил закрыть «каждый метр границы» с юга и запада.

Читайте также

Главная проблема Литвы прямо сейчас — нелегальные мигранты из Беларуси. Их стало больше в 39 раз! Что это за люди, кто им помогает и почему все это выгодно Лукашенко? Пересказываем расследования о миграционном кризисе

Читайте также

Главная проблема Литвы прямо сейчас — нелегальные мигранты из Беларуси. Их стало больше в 39 раз! Что это за люди, кто им помогает и почему все это выгодно Лукашенко? Пересказываем расследования о миграционном кризисе

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег