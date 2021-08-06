В Белоруссии спортивный сайт Tribuna.com признали экстремистским

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Суд в Витебске признал экстремистским спортивный портал Tribuna.com. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Решение суда было принято по ходатайству МВД, которое сочло, что на портале размещались «материалы, призывающие к экстремистской деятельности».

Помимо самого сайта, экстремистскими были признаны его зеркало, социальные сети, бот и приложение.

Доступ к Tribuna.com в Белоруссии был закрыт еще в конце 2020 года.

Tribuna.com — проект Дмитрия Навоши, который также является создателем Sports.ru. Навоша неоднократно высказывался в поддержку протестного движения в Белоруссии.

В конце июля суд в Гомеле признал экстремистскими сайт и соцсети оппозиционного телеканала «Белсат». В июне МВД потребовало признать экстремистским сайт и соцсети издания Tut.by, сайт которого за месяц до этого был заблокирован, а несколько сотрудников — взяты под стражу. По поводу Tut.by решения суда пока нет.

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