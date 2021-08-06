Преподаватель ВШЭ, которого четыре студентки обвинили в харассменте, назвал себя «жертвой клеветы»
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Преподаватель ВШЭ Максим Целуйко, которого четыре студентки обвинили в домогательствах, отверг обвинения. В эфире «Дождя» он назвал себя «жертвой клеветы».
Пока я могу сказать только следующее: это клевета, еще хуже то, что клевета анонимная. Сохраняя анонимность обвинителей, ваше и прочие публикующие эту клевету СМИ лишают обвиненного возможности защищаться, имплицитно подходя к нему с позиции виновности, ставя жертву клеветы и клеветников в заведомо неравное положение.
Целуйко посетовал, что от него требуют доказать, что он не домогался студенток, но при этом у них самих никто не просит доказательств, подтверждающих обвинения.
О том, что Целуйко домогался студенток, со ссылкой на рассказы четырех девушек 5 июля написало издание Doxa. Две из них показали изданию скриншоты переписок с преподавателем в телеграме, подтверждающие их слова. Помимо этого, они предоставили редакции аудиозаписи разговоров с проректором вуза по безопасности, на которых обсуждались действия Целуйко.