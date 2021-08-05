Четыре студентки Высшей школы экономики заявили о харассменте со стороны преподавателя. Вуз посоветовал рассказать об этом через «сарафанное радио»

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Четыре студентки Высшей школы экономики, которые учатся на образовательной программе «Востоковедение», заявили, что столкнулись с харассментом со стороны преподавателя-китаиста Максима Целуйко. Об этом сообщило издание Doxa, сославшись на слова студенток.

Учащиеся рассказали, что преподаватель заводил неформальные отношения со студентками, приглашал их в кино и на прогулки, а также к себе домой. Кроме того, как утверждает Doxa, Целуйко «писал сообщения с недвусмысленным сексуальным подтекстом». Издание получило от двух студенток скриншоты переписок с преподавателем в телеграме.

Летом 2020 года две студентки написали обращение в деканат, после чего они четыре раза свидетельствовали о пережитом опыте на личных встречах с руководством вуза. У них также была очная ставка с преподавателем, который все отрицал, называя слова студенток ложью.

Одним из тех, кто общался со студентками, стал проректор вуза Евгений Артемов, который отвечает за обеспечение безопасности. Студентки представили редакции Doxa аудиозаписи разговоров с Артемовым. Проректор говорил, что руководство вуза не позволит Целуйко встречаться со студентками.

Евгений Артемов также призывал студенток предупреждать других учащихся, «чтобы никаких контактов с этим преподавателем просто-напросто не было». «Сарафанное радио работает очень сильно. Потихонечку я буду его поддавливать», — говорил Артемов. Он отмечал, что у студенток «никакой трагедии нет», а «жизнь на этом не заканчивается».

Сотрудники ВШЭ обещали студенткам, что преподавателя уволят до наступления 2021 года, но этого не произошло. В июле в вузе сообщили, что «Целуйко М. С. продолжает работать по контракту как штатный сотрудник».

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