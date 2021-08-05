МОК потребовал разъяснений из-за оскорбления ЛГБТ-олимпийцев в ток-шоу на Первом канале и «России 1»

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Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал разъяснений из-за оскорблений в адрес ЛГБТ-спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде в Токио, которые прозвучали в ток-шоу на Первом канале и «России 1».

Как сообщает «Би-би-си», МОК обратился к своему «вещательному партнеру в России». Официальным партнером МОК, которому принадлежат права на показ Олимпиады в России, является компания «Телеспорт», пишет РБК. Соревнования транслируют Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Представители «Телеспорта» от комментариев отказались.

Претензии МОК связаны с выпусками передач «Время покажет» и «60 минут», участники которых оскорбляли трансгендерную штангистку Лорел Хаббард из Новой Зеландии, а также британского прыгуна в воду Тома Дэйли, который является открытым гомосексуалом.

Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев также появился в одном из выпусков передачи в парике, таким образом изображая Хаббард, и назвал «психопатами» трансгендерных людей.

В МОК подчеркнули, что на Олимпийских играх «нет места дискриминации».

Штангистка Лорел Хаббард стала первой в истории трансгендерной женщиной, принявшей участие в Олимпиаде. На соревнованиях она выступила неудачно. Том Дэйли в паре с Мэтти Ли стал олимпийским чемпионом в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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