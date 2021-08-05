Лионель Месси ушел из «Барселоны»

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Испанский футбольный клуб «Барселона» не стал продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении «Барселоны» сказано, что клуб и Месси собирались 5 августа подписать новый контракт, но не смогли официально оформит договор «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги» (цитата по Sports.ru).

34-летний Месси выступал за «Барселону» в течение всей своей профессиональной карьеры. Он представлял клуб с 2000 года, играл за основной состав команды с 2003 года. Вместе с «Барселоной» Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, по семь раз — Кубок и Суперкубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов.

Летом 2020 года Месси пытался уйти из «Барселоны», воспользовавшись правом покинуть клуб без компенсации. Руководство «Барселоны» посчитало, что он поздно уведомил клуб об этом и потребовало компенсацию в размере 700 миллионов евро за досрочное расторжение контракта. После этого Месси согласился остаться еще на один сезон.

Как Месси пытался уйти из «Барсы» в 2020 году

Невозможно представить «Барселону» без Месси, а Месси — без «Барселоны». Теперь он хочет уйти — и, возможно, так было бы лучше для всех (но его не отпускают)

Как Месси пытался уйти из «Барсы» в 2020 году

Невозможно представить «Барселону» без Месси, а Месси — без «Барселоны». Теперь он хочет уйти — и, возможно, так было бы лучше для всех (но его не отпускают)

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