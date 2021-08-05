Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады
Источник: Международный Олимпийский комитет
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Российский спортсмен Заур Угуев выиграл золотую медаль на соревнованиях по вольной борьбе в категории до 57 килограммов на Олимпиаде в Токио.
В финальном поединке россиянин оказался сильнее Кумара Рави из Индии.
Еще одну медаль в борьбе российской команде принес Артур Найфонов. Он стал третьим в категории до 86 килограммов.
Всего у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио 57 медалей — 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых.