Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады

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Российский спортсмен Заур Угуев выиграл золотую медаль на соревнованиях по вольной борьбе в категории до 57 килограммов на Олимпиаде в Токио.

В финальном поединке россиянин оказался сильнее Кумара Рави из Индии.

Еще одну медаль в борьбе российской команде принес Артур Найфонов. Он стал третьим в категории до 86 килограммов.

Всего у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио 57 медалей — 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых.

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