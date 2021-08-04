В России заблокировали сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Открытые медиа» сообщили, что сайт издания оказался заблокирован у большинства российских провайдеров по состоянию на вечер 4 августа.

Роскомнадзор внес сайт издания в «Реестр доменных имен… содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры на этот счет редакция не получала.

В «Открытых медиа» отметили, что вечером 4 августа получили от Роскомнадзора четыре письма с требованием удалить противоправную информацию, но в письмах не уточнялось, о какой информации идет речь.

Кроме того, как обратил внимание телеканал «Дождь», Роскомнадзор заблокировал сайт издания «МБХ медиа». В редакции издания сообщили, что доступ к сайту ограничили по решению Генпрокуратуры от 3 августа. Никаких уведомлений об этом издание не получало. Сайт «МБХ медиа» включили в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах.

В июле министерство юстиции России включило в список «СМИ — иностранных агентов» четырех журналистов «Открытых медиа». В реестр попали главный редактор издания , ее заместитель , журналисты и .

В марте Роскомнадзор сообщил, что в феврале 2018 года Генпрокуратура внесла сайт «МБХ медиа» в реестр запрещенной информации за публикацию материалов «нежелательной» организации.

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