Спортсменка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться в Минск, прилетела в Вену. Ее самолет из Токио не летел над Беларусью

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады после критики белорусских спортивных чиновников, днем 4 августа прилетела на самолете в Вену.

В 15:05 по местному времени (16:05 мск) самолет Boeing-777 компании Austrian Airlines, выполнявший рейс OS52, штатно приземлился в аэропорту Вены, следует из данных сайта Flightradar24.

Судя по маршруту полета, после вылета из Токио самолет пролетел над территорией России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Австрии. Рейс не заходил в воздушное пространство Беларуси.

Первоначально предполагалось, что Тимановская отправится из Японии в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу, но в последний момент она пересела на самолет до Вены. В этот же день она собирается вылететь из Вены в Варшаву, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в МИД Австрии.

Агентство Reuters сообщало, ссылаясь на представителя белорусской диаспоры, что польские дипломаты изменили рейс Тимановской из Токио из соображений безопасности.

1 августа олимпийский комитет Беларуси снял 24-летнюю Кристину Тимановскую с Олимпийских игр после того, как она раскритиковала спортивных чиновников, которые заявили ее на дополнительную дистанцию на Играх. Белорусские чиновники заставляли ее вернуться в Беларусь, но в аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у полиции. Затем она записала обращение к Международному олимпийскому комитету и попросила организацию вмешаться.

Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше. Спортсменка, а также ее муж, тренер Арсений Зданевич (он покинул Беларусь), получили польские гуманитарные визы.

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