ОБСЕ решила не посылать наблюдателей на сентябрьские выборы в России из-за ограничений на размер миссии, наложенных Москвой

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ОБСЕ не будет отправлять наблюдателей на парламентские выборы в России, которые пройдут в сентябре. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Свое решение ОБСЕ объяснила ограничениями, наложенными российскими властями на количество наблюдателей — Москва была готова принять не более 50 человек из ОБСЕ и десяти человек из Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Причиной таких ограничений была названа санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

В ОБСЕ подчеркнули, что для эффективного наблюдения организация сама должна устанавливать количество наблюдателей, и отметили, что недавняя миссия организации, развернутая в России с мая по июнь, пришла к выводу, что на выборы нужно отправить 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

В ОБСЕ также отметили, что российские власти не предоставили достаточного разъяснения того, как ограничение миссии наблюдателей поможет в борьбе с распространением коронавируса.

Наблюдатели ОБСЕ присутствовали на всех общенациональных выборах в России, начиная с 1993 года.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

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