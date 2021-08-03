Среди нелегальных мигрантов, попадающих в Литву из Беларуси, нашли россиян

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Граждане России вместе с нелегальными мигрантами из других стран пытались проникнуть в Литву через белорусско-литовскую границу, сообщил замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в эфире «Эха Москвы».

У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там [среди нелегальных мигрантов] есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать.

Мантас Адоменас не уточнил, как много российских граждан нелегально попали в Литву через Беларусь.

Всего с начала года литовские пограничники задержали больше четырех тысяч нелегальных мигрантов (за весь 2020 год — меньше 100). По словам Адоменаса, две трети задержанных — граждане Ирака. Замглавы МИД Литвы отметил, что белорусские пограничники провожают беженцев до границы, что подтверждают видеозаписи.

В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день в страну не пустили около 180 человек.

В 2021 году в Литве резко выросла нелегальная миграция из Беларуси. Александр Лукашенко говорил, что Минск не будет мешать транзиту мигрантов в Европу, поскольку, по его словам, европейские страны «развязали гибридную войну» против Беларуси. В июле в Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов. Тогда же власти Литвы объявили о строительстве новой стены на границе с Беларусью.

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