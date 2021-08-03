МВФ выделит рекордные 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии
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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов на восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов США для пополнения мировых ресурсов ликвидности
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала нынешнее распределение СДР самым крупным в истории МВФ.
Решение о распределении СДР вступит в силу 23 августа. Государства-члены МВФ смогут претендовать на заимствования пропорционально своим квотам. При этом около 275 миллиардов долларов выделены для развивающихся стран.
Мы будем продолжать работать с нашими государствами-членами в поисках приемлемых путей добровольной передачи СДР от более богатых стран к более бедным и уязвимым, чтобы помочь им в восстановлении после пандемии и достижении стабильного и устойчивого роста.
МВФ ожидает, что в 2021 году глобальная экономика вырастет на 6%, в 2022-м — на 4,9%. Прогноз роста ВВП в России — 4,4% в этом году и 3,1% в следующем.