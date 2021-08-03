МВФ выделит рекордные 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов на восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования ( ) на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов США для пополнения мировых ресурсов ликвидности

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала нынешнее распределение СДР самым крупным в истории МВФ.

Решение о распределении СДР вступит в силу 23 августа. Государства-члены МВФ смогут претендовать на заимствования пропорционально своим квотам. При этом около 275 миллиардов долларов выделены для развивающихся стран.

МВФ ожидает, что в 2021 году глобальная экономика вырастет на 6%, в 2022-м — на 4,9%. Прогноз роста ВВП в России — 4,4% в этом году и 3,1% в следующем.

Читайте также

Прямо сейчас мы расскажем главное об экономике России в 2021 году Как она переживает ковид? За какими новостями следить? Что будет делать правительство? Как там нефть и рубль?

Читайте также

Прямо сейчас мы расскажем главное об экономике России в 2021 году Как она переживает ковид? За какими новостями следить? Что будет делать правительство? Как там нефть и рубль?

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег