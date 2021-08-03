11 миллионов жителей Ухани проверят на коронавирус. В городе впервые за год обнаружили локальные случаи инфекции

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Власти китайского города Ухань объявили о намерении проверить всех жителей на коронавирус, сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как в городе обнаружили несколько случаев локальной передачи коронавируса — впервые более чем за год, отмечает Associated Press.

По информации Global Times, в городе зафиксировано семь случаев локальной передачи вируса; заражения зафиксированы среди работающих в городе мигрантов, пишет AFP.

Из-за новой вспышки COVID-19 в Ухани закрыли школы и ужесточили проверку пассажиров в метро. Несколько станций в районе города, где живут семеро заболевших, закрылись. В самом районе ввели карантин.

Ухань — первый город, где в конце 2019 года был обнаружен коронавирус и откуда, по всей видимости, началось его распространение. Летом 2020 года в Ухани, где живут более 11 миллионов человек, уже проводили тестирование всех жителей на COVID-19.

Купировав первую вспышку инфекции, Китай в дальнейшем достаточно успешно справлялся с пандемией с помощью жестких ограничительных мер и активной вакцинации. На данный момент в стране зафиксировано 105 тысяч случаев коронавируса. Для сравнения, в США (занимают первое место по числу заболевших в мире) их 35 миллионов.

В начале июля заболеваемость ковидом в Китае начала расти на фоне распространения варианта дельта. Из-за этого в нескольких китайских городах закрыли аэропорты, ограничили движение поездов и ввели карантин. В городе Нанкин, где началась одна из недавних вспышек коронавируса, протестировали почти всех жителей — 8,7 миллиона человек.

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