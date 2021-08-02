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ВЦИОМ: доля россиян, которые голосуют на выборах, достигла минимума за 17 лет

Источник: РБК

Доля россиян, которые ходят на выборы, достигла минимума за 17 лет измерения. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2004 году 55% участников исследования заявили, что участвовали в тех или иных выборах. В последующие годы доля таких людей постоянно снижалась. В 2021 году она упала до 22%.

45% опрошенных в 2021 году заявили, что никогда не участвовали в политической жизни. Самой высокой доля таких людей была в 2006 и 2011 годах (52 и 61% соответственно), самой низкой — в 2004-м и 2007-м (32 и 39% соответственно).

За 17 лет сократилось также число тех, кто проводил избирательные кампании (с 8 до 6%) и тех, кто участвовал в митингах и пикетах (с 5 до 3%). При этом выросла доля участников коллективных обращений (с 4 до 8%) и тех, кто собирает помощь для людей в сложном положении (с 9 до 20%).

В исследовании 2021 года респонденты чаще всего объясняли свое неучастие в политической жизни отсутствием времени (28%), мнением, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), и доверием президенту (19%). 16% опрошенных заявили, что их участие в политике ничего не изменит; этот показатель достиг минимума с 2007 года.

Минимальное количество людей с 2007 года — всего 15% — рассказали, что политическая и общественная жизнь им не интересны. В 2007-м этого мнения придерживались 20% людей, в 2011-м — 36%. Также минимума достиг и процент россиян, уверенных, что в политике «приличным людям делать нечего». Сейчас в это верит 1% россиян, в 2011-м — 2%, в 2007-м — 6%. Зато максимального уровня — 10% — достигло количество россиян, которые говорят, что в стране нет общественных организаций и политических партий, которым можно было бы доверять. Ранее, в 2011 и 2007 годах, таких было 7 и 6% соответственно.

РБК

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