США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти США передали России список из 24 российских дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября. Об этом в интервью журналу The National Interest сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российский посол отметил, что заменить этих дипломатов не получится, поскольку американские власти ужесточили процедуру выдачи виз.

В апреле после введения новых американских санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. В мае правительство РФ включило США (а также Чехию) в список «недружественных» стран, которым запрещено нанимать граждан России на работу в своих дипломатических миссиях. Запрет на работу россиян в американских консульствах вступил в силу 1 августа. США вынужденно уволили 182 сотрудника.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег