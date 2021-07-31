США уволят более 180 сотрудников дипмиссий в России
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США будут вынуждены уволить 182 сотрудника своих дипмиссий в России из-за запрета Москвы о найме граждан РФ и третьих стран для работы в американских консульствах. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Как пояснил Блинкен, увольнения коснутся отделений в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.
Госсекретарь подчеркнул, что в США «сожалеют о действиях правительства России», но будут стараться «поддерживать предсказуемые и стабильные отношения».
Правительство России в мае признало США страной, совершающей «недружественные действия» в отношении России. Таким странам запрещено нанимать для работы в своих дипмиссиях российских сотрудников. Помимо США, «недружественной» страной также была названа Чехия.
Посол США в России Джо Салливан заявлял, что с 1 августа, когда начинает действовать запрет на работу россиян в консульствах, Соединенные Штаты из-за сокращения числа сотрудников полностью прекратят оказывать в РФ консульские услуги.