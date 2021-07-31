США уволят более 180 сотрудников дипмиссий в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

США будут вынуждены уволить 182 сотрудника своих дипмиссий в России из-за запрета Москвы о найме граждан РФ и третьих стран для работы в американских консульствах. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Как пояснил Блинкен, увольнения коснутся отделений в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

Госсекретарь подчеркнул, что в США «сожалеют о действиях правительства России», но будут стараться «поддерживать предсказуемые и стабильные отношения».

Правительство России в мае признало США страной, совершающей «недружественные действия» в отношении России. Таким странам запрещено нанимать для работы в своих дипмиссиях российских сотрудников. Помимо США, «недружественной» страной также была названа Чехия.

Посол США в России Джо Салливан заявлял, что с 1 августа, когда начинает действовать запрет на работу россиян в консульствах, Соединенные Штаты из-за сокращения числа сотрудников полностью прекратят оказывать в РФ консульские услуги.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег