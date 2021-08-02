Пранкер, имитировавший «приступ от COVID-19» в вагоне московского метро, приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Пранкер Кароматулло Джаборов, изображавший в феврале 2020 года в московском метро «приступ от коронавируса», приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Пресненский районный суд, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на прокуратуру Москвы, признал Джаборова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Двое других фигурантов дела — Станислав Мелихов и Артур Исаченко — приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.

Прокуратура просила для Джаборова четыре года колонии, а для Мелихова и Исаченко — три года реального лишения свободы.

2 февраля в вагоне поезда метро на участке Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года» Джаборов, как сообщали правоохранительные органы, «упал, имитируя внезапный приступ». Его сообщники (Исаченко и Мелехов) «выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров». Пранк позже был размещен в интернете.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег