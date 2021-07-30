Прокуратура потребовала четыре года лишения свободы для пранкера, имитировавшего «приступ от COVID-19» в вагоне московского метро

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Прокуратура запросила четыре года колонии для пранкера Кароматулло Джаборова, который в феврале 2020 года в московском метро изобразил «приступ от коронавируса».

Для двух других фигурантов дела Исаченко А.А., Мелехова С. Д. (в сообщении суда они указаны с инициалами) обвинение попросило по три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фигурантов дела обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Приговор будет оглашен 2 августа.

По версии следствия, 2 февраля в вагоне поезда метро между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года» Джаборов «упал, имитируя внезапный приступ». Его сообщники (Исаченко и Мелехов) «выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров». Пранк позже был размещен в интернете.

8 февраля Джаборов был задержан. Первоначально ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но в тот же день выяснилось, что он не проживет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и Джаборова отправили в СИЗО.

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