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На Олимпийских играх впервые выступила трансгендерная женщина — тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 килограммов. Все три ее попытки оказались неудачными — она не смогла взять вес 120 килограммов и дважды — 125 килограммов.

Новозеландская спортсменка заняла последнее место. Победительницей стала китаянка Ли Вэньвэнь.

После своего выступления Хаббард приложила руки к груди, сложила их в форме сердца и поблагодарила зрителей, которые ответили ей аплодисментами.

«Олимпийские игры — это всемирный праздник наших надежд, идеалов и ценностей, и я бы хотела поблагодарить Международный олимпийский комитет за его стремление сделать спорт инклюзивным и доступным», — сказала Хаббард после соревнований.

Она также отметила, что люди считают тяжелую атлетику индивидуальным видом спорта, но в действительности это не так. «За каждым спортсменом стоит команда людей, которые поддерживают его и воодушевляют», — добавила Хаббард.

Трансгендерным спортсменам разрешено выступать в любых соревнованиях с 2016 года. Для допуска они должны подтвердить, что их уровень тестостерона находится не выше определенного значения.

В составе женской сборной Канады по футболу на Олимпиаде выступает Куинн. Куинн относит себя к и просит, чтобы к ней обращались во множественном числе.

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