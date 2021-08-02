МВД выпустило приказ о сдаче финансовой отчетности о митингах в течение 45 дней после их проведения

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Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев издал приказ, который обязывает организаторов митингов и шествий сдавать финансовые отчеты о проведении мероприятий. Приказ был официально опубликован 30 июля.

В отчете надо указывать, в частности, банковский счет организатора, сумму собранных на акцию средств, суммы, перечисленные поставщикам товаров и услуг для мероприятия (например, за аренду звукового оборудования).

В отчете должны быть указаны суммы отчислений юридическим лицам, некоммерческим организациям, физлицам и самозанятым. Каждый платеж должен быть подтвержден документами или их заверенными копиями.

Предоставлять в МВД отчеты должны организаторы мероприятий с числом участников более 500 человек. Сдавать документы нужно в течение 45 дней после мероприятия. Если в отчете будут найдены нарушения, организаторам мероприятия грозит ответственность по статье 20.2 КоАП.

Необходимость сдавать такие отчеты была предусмотрена поправками в закон о собраниях и митингах. Но формы и сроки подачи отчетности до сих пор не были утверждены.

Поправки о закон о собраниях и митингах были приняты в конце декабря 2020 года. Они, в частности, запрещают финансирование митингов из-за рубежа (такие пожертвования необходимо возвращать) или со стороны анонимных жертвователей (такие пожертвования надо перечислять в бюджет). Кроме того деньги на организацию митингов, в которых ожидается более 500 участников, должны поступать только на банковский счет в российском банке.

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