Amazon выпустит сериал с рабочим названием «Властелин колец» в сентябре 2022 года. На его производство потратили больше, чем на «Игру престолов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сериал по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина, получивший рабочее название «Властелин колец» («The Lord of the Rings»), выйдет на сервисе Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Об этом говорится в сообщении кинокомпании Amazon Studios.

Действие сериала происходит во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, описанных в романах Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец». Съемки первого сезона телешоу прошли в Новой Зеландии. В твиттере проекта опубликовали первый кадр из сериала.

В сериале снимались Синтия Аддай-Робинсон («Стартрек: возмездие», «Star Trek Into Darkness»), Роберт Арамайо («Под покровом ночи», «Nocturnal Animals»), Овайн Артур («Исповедь», «A Confession»), Макс Болдри («Годы», «Years and Years») и другие. Шоураннеры сериала — сценаристы Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн.

В апреле власти Новой Зеландии сообщили, что Amazon планирует потратить на производство только первого сезона сериала 650 миллионов новозеландских долларов (453 миллиона долларов США по текущему курсу). Это делает его одним из самых дорогих сериалов в истории. Для сравнения: телеканал HBO тратил на производство одного сезона «Игры престолов» («Game of Thrones») примерно 100 миллионов долларов.

По книгам Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» выпустили две одноименных кинотрилогии: они вышли в 2001-2003 и 2012-2014 годах соответственно. Все эти фильмы снял новозеландский режиссер Питер Джексон.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег