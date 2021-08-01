Financial Times сообщила о повышении цен на вакцины Pfizer и Moderna для Евросоюза. Доза Pfizer подорожала на 25%
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Американские компании Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса для Евросоюза. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на контракты на поставку препаратов.
Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на 25% — c 15,5 до 19,5 евро за одну дозу. Moderna повысила стоимость более чем на 12%. В последних контрактах цена вакцины составляет 25,5 доллара за дозу (21,5 евро). Раньше она, по словам источников была на уровне 22,6 доллара (19 евро).
Евросоюз согласился закупать вакцины по повышенным ценам, рассказали собеседники FT.
Условия сделок, заключенных в этом году и предусматривающих поставку до 2,1 миллиарда доз к 2023 году, были пересмотрены после того, как данные третьей фазы испытаний показали, что мРНК-вакцины [от Pfizer и Moderna] имеют более высокие показатели эффективности, чем более дешевые [векторные] вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson (англ. яз).
Цена наиболее широко используемой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 900 рублей для внутреннего рынка (расходы оплачивает государство). Для других странах ее стоимость, как сообщалось ранее, составляет около 10 долларов за дозу.
Цены на другие вакцины против COVID-19 колеблются от двух долларов (AstraZeneca) до 37 долларов (Moderna). При этом цена поставок может сильно отличаться от страны к стране. Например, ЮАР платила за каждую дозу AstraZeneca 5,25 доллара — больше, чем страны ЕС.
По данным аналитической компании Airfinity, на которые ссылается FT, вакцины Pfizer и Moderna закупают в основном богатые страны.