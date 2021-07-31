Команда саблисток принесла России 11-е золото Олимпиады

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Женская сборная России по фехтованию стала победителем Олимпиады, выиграв командный турнир на саблях.

В финале Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова со счетом 45:41 одержали победу над сборной Франции.

Еще две медали 31 июля российские спортсмены выиграли в стрельбе из винтовки с 50 метров. Юлия Зыкова получила серебро, Юлия Каримова — бронзу.

В общем медальном зачете россияне идут на четвертом месте с 11 золотыми, 15 серебряными и 11 бронзовыми медалями. У Китая — 21 золото, у Японии — 17, у США — 16.

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